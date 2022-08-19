"Хлопок" приближается к южному берегу – до крымского моста осталось немного, – Жданов

Во временно оккупированном россией Крыму все чаще стал случаться "хлопок". Военный эксперт Олег Жданов рассказал о действиях и целях ВСУ на полуострове.

Крым – абсолютно логичное продолжение боевых действий, которое автоматически переносится на всю территорию Украины в границах 1991 года. Об этом Жданов заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

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"Хлопок" приближается к крымскому мосту

Жданов заметил, что "хлопки" во временно оккупированном Крыму продолжаются. В частности, 18 августа на северо-западном побережье полуострова вспыхнул пожар.

россия заявляет, что горит трава, но трава не может детонировать. Не знаю, что это за детонирующая трава,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что уже даже Белый дом сделал заявление о взрывах на полуострове.

"Они сказали, что не определяют цели в Крыму, ведь это абсолютная прерогатива Украины относительно того, наносить ли удары или нет, как определять цели, какие и сколько", – рассказал Жданов.

По его словам, также следует обратить внимание на то, как ювелирно работают ВСУ – попадания происходят только по военным объектам.

"И я так понимаю, что мы постепенно приближаемся к южному побережью Крыма. То есть к крымскому мосту осталось совсем чуть-чуть. Главное, чтобы мы могли туда дотянуться", – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что об этом уже говорили даже представители Офиса Президента.

"Подоляк сказал, что крымский мост будет нашей ближайшей целью. Итак, вопрос с Крымом – полностью решенный и всем понятный", – добавил Жданов.

Он подытожил, что Крым – это территория Украины.

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