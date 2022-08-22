россияне решили перетащить редкие радиолокаторы с Урала в Крым, – военный эксперт

Из-за проблем с противовоздушной обороной Крыма российские военные перебросили на полуостров редкие радиолокационные комплексы из Арктики и Урала. Однако это не помогло и теперь кремлю нужно просмотреть свои подходы к ПВО.

"Хлопок" в Крыму заставил россиян направлять дополнительные комплексы ПВО, чтобы хоть как-то уплотнить свою защиту. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Арктику променяли в Крым

Эксперт отметил, что оккупанты перетащили в временно оккупированный Крым радиолокационные станции (РЛС), стоявшие на вооружении в районах Урала и Арктики – чтобы прикрывать стратегические районы, где сосредоточены объекты оборонно-промышленного комплекса и так называемый "Северный морской путь".

ВСУ уничтожили мобильную радиолокационную станцию "Небо-М". Это очень специфическая станция. россияне заявляют, что эта РЛС предназначена для определения баллистических ракет на дистанции до 600 км. Очевидно, что россияне испугались настолько, что перетащили на Юг Украины такие редкие радиолокаторы.

– рассказал специалист.

Киричевский подчеркнул, что недавно у россиян первый эшелон ПВО Крыма начинался на временно оккупированных территориях Херсонщины, однако это не помогло.

"Ракеты ATACMS или "Точка-У" российские РЛС не увидели, но противорадиолокационные ракеты типа HARM они точно увидели – перед своей смертью. То, что россия пытается выставить более мелкие комплексы типа С-300 и С-400 – это попытка увеличить плотность противовоздушных средств обороны на полуострове", – считает эксперт.

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В ВСУ есть "наводчики" в Крыму

В то же время Киричевский добавляет, что пользователи соцсетей, публикующих свои фотографии с комплексами ПВО россиян, могли сработать "наводчиками" для ВСУ.

Они уже сработали "наводчиками". Даже если туда завтра или послезавтра не прилетит HARM, очевидно, что ВСУ будут прокладывать маршруты поставки "хлопка" так, чтобы облетать эти позиции. Чтобы россиянам пустить людей так близко фотографироваться – надо быть очень необразованным зенитчиком.

– заметил специалист.

Он рассказал, что россияне проводили специальные учения и готовились к ударам украинских и натовских ракет, однако оказалось, что они к оборонным действиям не готовы.

"Им нужно заново пересматривать систему организации ПВО, перекидывать дополнительные средства и все равно в них такие проколы случаются. Момент фантастический, и мы еще до конца не понимаем, насколько он фантастический", – резюмировал Киричевский.

Оккупанты радуются, что "Евпатория под защитой"

Сообщение, посвященное системам ПВО в Евпатории, опубликовала россиянка марина грешакова . Она заметила, что город защищен оккупантами. Барышня очень хотела похвастаться достижениями страны-агрессора, буквально сдавшей позиции ПВО. И, как выяснилось, женщина случайно запустила чуть ли не флешмоб.

Ведь вскоре ее достижения повторил и превзошел другой пользователь сети. Он опубликовал фотографию, на которой позирует на фоне системы С-400. Фотографию, конечно, он решил сразу же опубликовать "вконтакте", чтобы собрать как можно больше предпочтений.

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