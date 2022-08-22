"Бавовна" в Криму змусила росіян направляти додаткові комплекси ППО, щоб хоч якось ущільнити свій захист. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Зверніть увагу Траса Євпаторія – Сімферополь – Керч – Краснодар вщерть заповнена втікачами

Арктику проміняли на Крим

Експерт зазначив, що окупанти перетягнули до тимчасово окупованого Криму радіолокаційні станції (РЛС), що стояли на озброєнні в районах Уралу та Арктики – щоб прикривати стратегічні райони, де зосереджені об'єкти оборонно-промислового комплексу й так званий "Північний морський шлях".

ЗСУ знищили мобільну радіолокаційну станцію "Небо-М". Це дуже специфічна станція. росіяни заявляють, що ця РЛС призначена для визначення балістичних ракет на дистанції до 600 кілометрів. Очевидно, що росіяни перелякалися настільки, що перетягнули на Південь України такі рідкісні радіолокатори,

– розповів фахівець.

Киричевський підкреслив, що донедавна у росіян перший ешелон ППО Криму розпочинався на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, однак це не допомогло.

"Ракети ATACMS або "Точка-У" російські РЛС не побачили, але протирадіолокаційні ракети типу HARM вони точно побачили – перед своєю смертю. Те, що росія намагається виставити дрібніші комплекси типу С-300 і С-400 – це намагання збільшити щільність засобів протиповітряної оборони на півострові", – вважає експерт.

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У ЗСУ є "навідники" в Криму

Водночас Киричевський додає, що користувачі соцмереж, які публікують свої фотографії з комплексами ППО росіян, могли спрацювати "навідниками" для ЗСУ.

Вони вже спрацювали "навідниками". Навіть якщо туди завтра чи післязавтра не прилетить HARM, очевидно, що ЗСУ прокладатимуть маршрути постачання "бавовни" так, щоб облітати ці позиції. Щоб росіянам пустити людей так близько фотографуватися – треба бути дуже недосвіченим зенітником,

– зауважив фахівець.

Він розповів, що росіяни проводили спеціальні навчання й готувались до ударів українських та натівських ракет, однак виявилось, що вони до оборонних дій не готові.

"Їм потрібно заново переглядати систему організації ППО, перекидати додаткові засоби й все одно в них такі проколи трапляються. Момент фантастичний і ми ще до кінця не розуміємо, наскільки він фантастичний", – резюмував Киричевський.

Окупанти тішаться, що "Євпаторія під захистом"

Допис, присвячений системам ППО в Євпаторії, опублікувала росіянка маріна грішакова. Вона зауважила, що місто захищене окупантами. Панянка страшенно сильно хотіла похизуватися здобутками країни-агресорки, що буквально здала позиції ППО. І, як з'ясувалося, жінка випадково запустила ледь не флешмоб.

Адже невдовзі її здобутки повторив і перевершив інший користувач мережі. Він опублікував світлину, на якій позує на фоні системи С-400. Фотографію, ясна річ, він вирішив відразу ж опублікувати "вконтактє", щоб зібрати якомога більше вподобань.

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