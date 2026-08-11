Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, удары по Крыму стали регулярными. Российским оккупантам не удается справиться со всем количеством дронов, участвующих в атаках на полуостров.

Способна ли Украина изгнать россиян из Крыма?

Как подчеркнул Свитан, Силы обороны Украины имеют возможность выбить россиян из Крыма. Однако это будет не классическая штурмовая операция, а систематическая работа с дальнобойными ударами. Важно создать такие условия, при которых враг не сможет находиться в Крыму.

Сейчас украинские дроны постепенно уничтожают пусковые установки и радиолокационные станции различных зенитных ракетных комплексов. Впоследствии последуют атаки по другим военным объектам на полуострове. Фактически зачистка Крыма уже происходит.

Как они потеряют Крым? Об этом неоднократно говорили. Сначала наши дальнобойные средства поражения перережут логистику в Крым. При этом нужно понимать, почему без уничтожения или повреждения Керченского моста мы не сможем разрушить логистику в Крым. А дальше нам нужно контролировать с помощью дронов сухопутный коридор. Это трасса из Крыма, которая проходит вдоль Азовского побережья до Ростова,

– подчеркнул Свитан.

Как Украина может освободить Крым: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди отметил, что Украина могла бы совершить атаку на Крым в 7 раз чаще. Однако для этого необходимо, чтобы финансирование от международных партнеров поступало быстрее.