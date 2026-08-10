Об этом в интервью Associated Press заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Что нужно для усиления ударов по Крыму?

Он подчеркнул, что удары по Крыму являются лишь первым этапом более широкой кампании, цель которой – лишить Россию возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма.

Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны,

– подчеркнул Мадяр.

По словам командующего, сейчас Силы беспилотных систем располагают лишь 14% от того уровня обеспечения, который необходим для проведения крымской кампании на полную мощность.

"Дело не в том, что производственные мощности украинских производителей не позволяют нам выпускать необходимое количество беспилотников. Проблема заключается в банальной задержке финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы планируем", – заявил командующий.

Несмотря на ограниченное финансирование, Силы обороны уже нанесли российским войскам в Крыму значительные потери. В частности, украинские удары были нанесены по средствам противовоздушной обороны, радиолокационным станциям и системам радиоэлектронной борьбы. За последние месяцы было уничтожено более 300 российских средств ПВО различных типов.

Отдельно Бровди обратил внимание на то, что результат этой работы уже сказывается на возможностях России использовать Крым для ракетных ударов по Украине.

По его словам, во время четырех недавних масштабных ракетных атак Россия смогла запустить с территории оккупированного Крыма лишь пять ракет. Мадяр связывает это с систематическим уничтожением российских средств ПВО и другой военной инфраструктуры на полуострове.

Украинские удары также наносились по железнодорожной инфраструктуре, нефтебазам и энергетическим объектам, имеющим значение для российской военной логистики.

Цель заключается не просто в уничтожении отдельных объектов, а в создании условий, при которых российские войска больше не смогут безопасно использовать Крым для ведения войны против Украины.

Создание условий, делающих невозможным сохранение каких-либо военных возможностей… сделает Крым неинтересным… как военный плацдарм,

– сказал Мадьяр.

Бровди также заявил, что Украина работает над тем, чтобы лишить Крым роли российской военно-морской базы. По его мнению, это будет иметь значение не только для ситуации на полуострове, но и для безопасности вблизи границ стран НАТО.

После начала новой кампании украинская сторона фиксировала признаки подготовки России к возможному перемещению части военного руководства и силовых структур из Крыма. Бровди также заявил о приказах по вывозу с полуострова секретных архивов и произведений искусства.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российский режим якобы находится в агонии, а Владимир Путин боится публично реагировать на успешные удары Сил обороны. По его словам, украинские атаки по военным объектам, нефтеперерабатывающим заводам и логистике России создают для Кремля все более серьезные проблемы.

Он также обратил внимание на удары по оккупированному Крыму, трассе "Новороссия", НПЗ и объектам, связанным с российской военной логистикой. По мнению дипломата, если рассматривать эти события не отдельно, а как часть одной тенденции, становится заметным постепенное ослабление российского режима.

В то же время экс-министр отметил, что для дальнейшего ослабления России Украине важно продолжать операции, а западным партнерам – активнее поддерживать действия Украины. Именно успешные удары по военным и стратегическим объектам России могут стать одним из факторов, которые будут заставлять Запад быстрее принимать необходимые для Украины решения.