Про це в інтерв'ю Associated Press заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Що потрібно для посилення ударів по Криму?

Він наголосив, що удари по Криму є лише першим етапом ширшої кампанії, мета якої – позбавити Росію можливості використовувати півострів як військовий плацдарм.

Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни,

– підкреслив Мадяр.

За словами командувача, зараз Сили безпілотних систем мають лише 14% від того рівня забезпечення, який необхідний для проведення кримської кампанії на повну потужність.

"Справа не в тому, що виробничі потужності українських виробників не дозволяють нам виробляти необхідну кількість безпілотників. Проблема полягає у банальній затримці фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке надходить значно повільніше, ніж ми плануємо", – заявив командувач.

Попри обмежене фінансування Сили оборони вже завдали російським військам у Криму значних втрат. Зокрема, українські удари були спрямовані по засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях та системах радіоелектронної боротьби. За останні місяці було знищено понад 300 російських засобів ППО різних типів.

Окремо Бровді звернув увагу на те, що результат цієї роботи вже позначається на можливостях Росії використовувати Крим для ракетних ударів по Україні.

За його словами, під час чотирьох нещодавніх масштабних ракетних атак Росія змогла запустити з території окупованого Криму лише п'ять ракет. Мадяр пов'язує це із систематичним знищенням російських засобів ППО та іншої військової інфраструктури на півострові.

Українські удари також спрямовувалися по залізничній інфраструктурі, нафтобазах та енергетичних об'єктах, які мають значення для російської військової логістики.

Мета полягає не просто у знищенні окремих об'єктів, а у створенні умов, за яких російські війська більше не зможуть безпечно використовувати Крим для ведення війни проти України.

Створення умов, які унеможливлюють збереження будь-яких військових можливостей… зробить Крим нецікавим… як військовий плацдарм,

– сказав Мадяр.

Бровді також заявив, що Україна працює над тим, щоб позбавити Крим ролі російської військово-морської бази. На його думку, це матиме значення не лише для ситуації на півострові, а й для безпеки поблизу кордонів країн НАТО.

Після початку нової кампанії українська сторона фіксувала ознаки підготовки Росії до можливого переміщення частини військового керівництва та силових структур із Криму. Бровді також заявив про накази щодо вивезення з півострова секретних архівів та творів мистецтва.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що російський режим нібито перебуває у стадії агонії, а Володимир Путін боїться публічно реагувати на успішні удари Сил оборони. За його словами, українські атаки по військових об'єктах, нафтопереробних заводах і логістиці Росії створюють для Кремля дедалі серйозніші проблеми.

Він також звернув увагу на удари по окупованому Криму, трасі "Новоросія", НПЗ та об'єктах, пов'язаних із російською військовою логістикою. На думку дипломата, якщо розглядати ці події не окремо, а як частину однієї тенденції, стає помітним поступове послаблення російського режиму.

Водночас ексміністр зазначив, що для подальшого послаблення Росії Україні важливо продовжувати операції, а західним партнерам – активніше підтримувати українські дії. Саме успішні удари по військових та стратегічних об'єктах Росії можуть стати одним із чинників, які змушуватимуть Захід швидше ухвалювати необхідні для України рішення.