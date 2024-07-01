Силы обороны подбираются к главному пути Путина в Крым: обзор боевых действий от Свитана

"Хлопок" после многодневного перерыва снова посетил Крым. Шумно было недалеко от Керчи.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что надо возвращать темп.

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Удары по ПВО

Свитан отметил, что скорее всего были попадания в системы ПВО возле Керченского моста. Итак, Силы обороны подбираются понемногу к этому объекту. Хорошо, что был нанесен удар. Ведь после ударов по Крыму ежедневно, была многодневная пауза.

Потеря темпа дает возможность россиянам переформатироваться, перебросить ЗРК, рассредоточиться. Нельзя ни в коем случае этого им давать. Был задан темп ударов раз в сутки, так и должен он продолжаться. Россиянам хватает 1,5 – 2 суток для того, чтобы переместить комплексы с одного места на другое,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Защита Крымского моста

По словам военного эксперта, россияне пытаются защитить Крымский мост дымом. Однако задымление ничего не даст. Современное оружие фактически радиоуправляемое, и даже имеет камеры для управления в режиме реального времени.

"Смысла в такой защите никакого нет. Списывают дым. Россияне даже на дымовые могут воровать", – отметил летчик-инструктор.