Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що треба повертати темп.

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Удари по ППО

Світан зазначив, що швидше за все були влучання в системи ППО біля Керченського мосту. Отже, Сили оборони підбираються потрохи до цього об'єкту. Добре, що було завдано удар. Адже після ударів по Криму щодня, була кількаденна пауза.

Втрата темпу дає можливість росіянам переформатуватись, перекинути ЗРК, розосередитися. Не можна ні в якому разі цього їм давати. Був заданий темп ударів раз на добу, так і має він тривати. Росіянам вистачає 1,5 – 2 доби для того, щоб перемістити комплекси з одного місця на інше,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Захист Кримського мосту

За словами військового експерта, росіяни намагаються захистити Кримський міст димом. Однак задимлення нічого не дасть. Сучасна зброя фактично радіокерована, ба навіть має камери для управління в режимі реального часу.

"Сенсу в такому захисті ніякого немає. Списують дим. Росіяни навіть на димові можуть красти", – наголосив льотчик-інструктор.