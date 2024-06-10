Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что, вероятно, баллистика работала по российских РЛС и ПВО. Россиянам становится все опаснее удерживать свою авиацию на полуострове.

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Что известно о поражении

По словам Тизенгаузена, сейчас еще уточняется информация о поражениях. Однако, если сейчас посмотреть на карту пожаров NASA, то там можно увидеть необычные точки пожаров в Крыму, которые расположены неподалеку от важных объектов, например, аэродром или военная часть.

Поэтому есть большая вероятность того, что баллистика работала по РЛС и системам ПВО. Сейчас точно подтверждено, что второй за сутки прилет был по РЛС на Казантипе, там был большой пожар, его видели за несколько километров. Все остальное сейчас уточняется,

– отметил политтехнолог.

Тизенгауз пояснил, что есть тенденция о том, что Украина "ослепляет" Крым, и пребывание российской авиации на аэродромах полуострова становится проблемной ситуацией для оккупантов. Ведь ВСУ постоянно поражают российские РЛС и системы ПВО.

Таким образом скоро не будет уже так много того, чем защищаться (россиянам – 24 Канал). Это прокладка пути для более плодотворной работы F-16, которые уже этим летом, несколько единиц, будут у нас, – отметил политтехнолог.

Тизенгаузен также рассказал, что россияне сейчас проводят учения в Азовском море, куда отправили корабли из Новороссийска. Скорее всего это не просто учения, а место укрытия своих кораблей. Однако вечером 8 июня поражения получили буксир и баржа в Таганрогском заливе.

Сейчас есть проблема для кораблей, которые есть в Азовском море, потому что время подлета ATACMS является небольшим. Сейчас они (россияне – 24 Канал) там все будут "выгребать",

– добавил политтехнолог.

"Хлопок" в Крыму: коротко