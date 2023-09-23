Уже два дня местные подряд сообщают о "хлопках" в Севастополе. В частности, Вооруженные силы атаковали штаб Черноморского флота, а на следующий день местные сообщали о прилете в районе Инкермана.

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Безопасность крымчан на нуле

Утром 23 сентября произошла очередная комбинированная атака по Севастополю. Однако, несмотря на привычную уже практику, оккупанты до сих пор не снабдили людей укрытиями и не подготовили надлежащую систему оповещения.

Жители Севастополя активно жаловались в соцсетях, что в их районах не звучит сирена. В некоторых частях города система оповещения даже не установлена. Люди узнали об опасности из сети – радио и телевидение совсем не упоминали о воздушной тревоге.

Жалобы в крымских телеграмм-каналах / Крым. Реалии

Что касается хранилищ, то, конечно, по всему городу разместили вывески с надписью "Укрытие". Однако на самом деле местные банально не могут туда попасть. Например, оккупанты пишут, что укрытие находится неподалеку, на подземной парковке. Но когда гражданские прибывают туда, видят только закрытые ворота. Другие крымчане должны получить ключ от укрытия у коммунальщиков, но те не работают в выходные.

Укрытия закрыты во время тревоги: смотрите видео

Однако некоторым севастопольцам все же удалось попасть в укрытие. Но судя по опубликованным видео, находиться там не менее опасно. Власти совсем не ремонтировали хранилище и у него нет никаких условий для пребывания. Люди не могут даже банально сесть.

Состояние укрытий в Крыму: смотрите видео

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