Вже два дні підряд місцеві повідомляють про "бавовну" у Севастополі. Зокрема, Збройні сили атакували штаб Чорноморського флоту, а наступного дня місцеві повідомляли про прильот у районі Інкермана.

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Безпека кримчан на нулі

Вранці 23 вересня відбулася чергова комбінована атака по Севастополю. Однак, попри звичну вже практику, окупанти досі не забезпечили людей укриттями та не підготували належну систему оповіщення.

Жителі Севастополя активно скаржилися у соцмережах, що у їх районах не звучить сирена. У деяких частинах міста система сповіщення навіть не встановлена. Люди дізналися про небезпеку з мережі – радіо та телебачення зовсім не згадували про повітряну тривогу.

Скарги у кримських телеграм-каналах / Крим. Реалії

Щодо сховищ, то звісно по всьому місту розмістили вивіски з написом "Укриття". Однак насправді місцеві банально не можуть туди потрапити. Наприклад, окупанти пишуть, що укриття знаходиться неподалік, на підземній парковці. Але коли цивільні прибувають туди, бо бачать лише закриті ворота. Інші ж кримчани мають отримати ключ від укриття у комунальників, але ті не працюють у вихідні.

Укриття закриті під час тривоги: дивіться відео

Однак, деяким севастопольцям все ж вдалося потрапити до укриття. Але судячи з опублікованих відео, знаходитися там не менш небезпечно. Влада зовсім не ремонтувала сховище і воно не має жодних умов для перебування. Люди не можуть навіть банально сісти.

Стан укриттів у Криму: дивіться відео

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