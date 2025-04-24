Масштабная атака дронами на Крым: взрывы в Симферополе, Севастополе и других городах

Крым под массированной атакой дронов: взрывы раздавались в Симферополе, Севастополе, Армянске, Джанкое, Саках и Евпатории. Сообщают о работе ПВО и перекрытии Крымского моста.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные Telegram-каналы. Ночью 24 апреля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы сразу в нескольких населенных пунктах.

Читайте также Киев подвергся комбинированной атаке ракетами и "Шахедами": возникли пожары, под завалами люди

Крым под комбинированной атакой БпЛА

Звуки взрывов слышали в Севастополе, Симферополе, Армянске, Джанкое, Саках и Евпатории. Над Симферопольским районом сообщают о сильных взрывах. Вся западная часть полуострова находилась под тревогой из-за угрозы ударных БпЛА.

По предварительным данным, есть попадание и сбитие, но атака еще продолжается. Из-за опасности был временно перекрыт Крымский мост.

Авиационная тревога охватила весь полуостров. Местные жители сообщают о работе ПВО и сильных взрывах.

К слову, российские войска запустили крылатые ракеты из стратегической авиации в ночь на 24 апреля, зафиксированы пуски из самолетов Ту-95МС и Ту-160.