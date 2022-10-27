Оккупанты жалуются на "атаку беспилотника" по ТЭС в Крыму, но не показывают никаких фото

Россияне продолжают запускать фейки в сторону украинцев. 27 октября захватчики сообщили о якобы "атаке беспилотника" по ТЭС в оккупированном Крыму.

По словам оккупантов, ночью 27 октября в Севастополе якобы была совершена атака на Балаклавскую ТЭС с помощью дрона. Об этом утверждает гауляйтер Развожаев, передает 24 канал.

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Оккупанты жалуются на "атаку беспилотника" по ТЭС

Как пишут пропагандистские СМИ, на Балаклавской ТЭС "осуществлена ​​атака БпЛА". В результате якобы занялся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал.

К моменту прибытия МЧС на станцию ​​открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием,

– утверждают пропагандисты.

По их словам, трансформатор якобы "поврежден минимально", а пострадавших нет.

Также пропагандисты говорят, что на электроснабжение Севастополя и полуострова этот инцидент "никак не влияет".

"Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде. Средства радиолокационной защиты сбили беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", – врут СМИ.

Заметим, что пропагандисты не публикуют ни одного фото с места происшествия. Поэтому правдивость этой информации еще предстоит проверить.

Россия имитирует в Крыму масштабные атаки с воздуха

Об имитации масштабных атак с воздуха в оккупированном Крыму 24 каналу рассказали местные жители. Да, сверхмасштабные "хлопки" делают в основном для мобилизации населения и демонстрации работы ПВО.

Причина в том, что в России заявляют о неспособности сил ПВО сбивать "хлопок". Россияне благодаря имитации воздушных атак демонстрируют, что ПВО якобы работает.

Вместе с тем местные жители предполагают, что россияне могут частично "работать" по украинским беспилотникам. Впрочем, из-за слабости ПВО жители Крыма сомневаются в этом.

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