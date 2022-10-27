За словами окупантів, вночі 27 жовтня у Севастополі нібито здійснено атаку на Балаклавську ТЕС за допомогою дрона. Про це стверджує гауляйтер Развожаєв, інформує 24 канал.

​До теми "Ми цього не замовляли": Зеленський натякнув, хто насправді стоїть за підривом Кримського мосту

Окупанти бідкаються через "атаку безпілотника" по ТЕС

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, на Балаклавську ТЕС "здійснено атаку БПЛА". Внаслідок цього нібито зайнявся один із трансформаторів, який знаходився на профілактиці і не працював.

На момент прибуття МНС на станцію відкритого горіння вже не було. Працівники ТЕС оперативно впоралися із загорянням,

– стверджують пропагандисти.

За їхніми словами, трансформатор буцімто "пошкоджено мінімально", а постраждалих немає.

Також пропагандисти кажуть, що на електропостачання Севастополя та півострова цей інцидент "ніяк не впливає".

"Загрози електропостачання немає. Електрика є скрізь. Засоби радіолокаційного захисту збили безпілотник зі своєї траєкторії і він не досяг своєї мети", – брешуть ЗМІ.

Зауважимо, що пропагандисти не публікують жодного фото з місця події. Тому правдивість цієї інформації ще треба перевірити.

Росія імітує в Криму масштабні атаки з повітря

Про імітацію масштабних атак з повітря в окупованому Криму 24 каналу розповіли місцеві жителі. Так, надмасштабні "хлопки" роблять здебільшого для мобілізації населення та демонстрації роботи ППО.

Причина в тому, що в Росії заявляють про неспроможність сил ППО збивати "бавовну". Росіяни завдяки імітації повітряних атак демонструють, що ППО нібито працює.

Разом з тим, місцеві жителі припускають, що росіяни можуть частково "працювати" по українських безпілотниках. Втім, через слабкість ППО жителі Криму сумніваються у цьому.

Варте уваги – У Криму спалахнула потужна пожежа в Красногвардійському районі: дивіться відео