24 Канал Новости Украины Дрони влучили у нафтобазу у Феодосії: повідомляють про вибухи
8 апреля, 07:20
Дроны попали в нефтебазу в Феодосии: сообщают о взрывах и пожаре

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Феодосии прогремели взрывы, вероятно из-за попадания беспилотников в нефтебазу.
  • Соответствующая нефтебаза является важной для поставки горючего российским войскам.

Серия взрывов прогремела ночью 8 апреля в Феодосии, расположенной во временно оккупированном Крыму. Объект является важным логистическим звеном в обеспечении российских войск горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграмм-каналы. Также в сети публикуют последствия ударов беспилотниками.

Какие последствия атаки на Феодосию?

По предварительной информации, ориентировочно в 01:00 в оккупированной Феодосии прогремели взрывы, есть сообщения о возможном попадании беспилотников в местную нефтебазу. На месте поражения сразу вспыхнул пожар.

Более того, согласно обнародованной информации, в районе нефтебазы Феодосии перекрыли железнодорожные переезды на Керченском шоссе, а также на улице Федько. В сети пишут об усилении возгорания на месте происшествия.

Заметим, что в Феодосии расположен крупнейший в Крыму объект по перевалке и хранению нефтепродуктов АО "Морской нефтяной терминал", который обеспечивает потребности оккупационных войск на оккупированном полуострове.

В частности, железнодорожными путями захватчики могут поставлять топливо на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. В целом объем резервуарных емкостей объекта составляет около 250 тысяч кубических метров.

Справочно. Нефтебаза в Феодосии уже оказывалась под атакой в 2024 и 2025 годах.

Какие объекты атаковали в Крыму ранее?

  • Недавно украинские военные поразили ряд важных объектов оккупантов на временно оккупированной территории Крыма. Силы беспилотных систем и ГУР МО разбили 4 БпЛА "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч".

  • В конце марта также было громко в районе Симферополя, Севастополя и Феодосии. В частности, сообщали о мощном взрыве вблизи военного аэродрома "Гвардейское". Вероятно, там произошло попадание.

  • Ранее Крым подвергся массированной атаке беспилотниками, взрывы произошли в районе Таврической ТЭС в Симферопольском районе, а также Бакалавской ТЭС. В Кесслеровском лесу из-за падения обломков был пожар.