Во временно оккупированном Крыму слышали взрывы

В Крыму неспокойно. Сообщают, что там якобы раздались взрывы.

В сети утверждают, что во временно оккупированном Крыму 10 ноября раздались взрывы. Их слышали в Феодосии и Черноморском.

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Могли повредить нефтебазу

По данным местных пабликов, в Феодосии, возможно, повреждена нефтебаза. В Черноморском зафиксировали несколько "прилетов". Утверждают, что произошла атака беспилотными летательными аппаратами.

Свои источники "Крымского ветра" сообщают, что в Черноморском прилет в казарму. Также в сети пишут, что могли пострадать катера. В то же время, никакого официального подтверждения нет.

ПВО "все сбило"

Российское минобороны сообщило, что ночью над Крымом сбили два беспилотника. Согласно сообщениям вражеского ведомства, еще один БПЛА также был уничтожен в небе над Тульской областью.

В то же время, глава оккупационной администрации Черноморского района Крыма в одном из местных чатов попросила удалить всю информацию о взрывах и воздержаться от обсуждения, куда именно прилетело. Она также отметила, что "все службы известили". Очевидно, минобороны не сообщило ей, что все сбила противовоздушная оборона.

Спикер Ок "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что взрывы в Крыму продолжатся. Она зацитировала представителя украинской разведки, который говорил, что у нас там много работы. По ее словам, там большой ххаб и большое скопление войск, поэтому работать будут "не покладая рук".

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