Нас все устраивает, – военный эксперт о позиции россии по взрывам в Крыму

После ряда взрывов во временно оккупированном Крыму россия так и не смогла выработать нормальную официальную позицию в отношении этих событий. Невыразительная риторика кремля вполне устраивает Украину, поскольку обычные россияне все прекрасно понимают.

Несмотря на то, что Россия угрожала Украине ядерными ударами, в Москве решили информационно игнорировать атаки по своим военным объектам на полуострове. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.

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Эксперт отметил, что вместо того, чтобы признать, что по авиабазам и складам наносились ракетные удары, россияне идут по более сложному пути.

"Они постоянно "виляют хвостом" и постоянно пытаются свалить на какие-то окурки их и оно фактически нас устраивает. Потому что нам совершенно без разницы, как они будут это объяснять. Нам очень важно иметь тот резонанс, который происходит в обществе, а он там сейчас мощный", – заметил специалист.

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По его словам, россияне бегут из Крыма, что и становится причиной значительных пробок на крымском мосту.

Это все сейчас разносится по всей россии, что украинцы реально начинают бомбить Крым, а они считали Крым некой "священной коровой". Это территория, которая имеет для них большое сакральное значение. И то, что мы сейчас наносим удары – россияне все это прекрасно видят, что это не окурки и не хлопок. Поэтому официальная позиция россии нас абсолютно устраивает,

– объяснил Кравчук.

Он добавил, что Украину также устраивает и то, что в кремле не считают эффективными артсистемы HIMARS и что москва не признает перелом в пользу Украины на фронте.

"Хлопок" в Крыму: что известно

9 августа возле Новофедоровки близ Сак зафиксировали мощные взрывы. Они звучали у аэродрома русских вооруженных сил. По разным данным, было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиации.

16 августа зафиксировали новые взрывы возле Джанкоя. В населенном пункте Майское горела подстанция, в Азовске – вражеский склад боеприпасов.

Впоследствии сообщили о взрывах вблизи Симферополя. Очевидцы сообщили о черном дыме над военным аэродромом "Гвардейское".

Поскольку ситуация в оккупированном Крыму в последнее время не слишком стабильная, местные жители начинают паниковать.

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