Россияне жалуются на атаку дронов: в Курске и Курчатове прозвучало до десятка взрывов

Ночь на 11 марта у россиян оказалась неспокойной. Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Россияне жалуются на атаку дронов

Российские паблики пишут, что серия взрывов прогремела над Курском и Курчатовым. Там заявляют о якобы работе "пе-ве-о".

Очевидцы рассказали одному из вражеских телеграмм-каналов, что было слышно не менее 5 взрывов над Курском и не менее 6 над Курчатовым.

Так, россияне жалуются на атаку дронов. Они заявляют, что вроде бы видны яркие вспышки в небе.

В пабликах пишут о том, что в Курчатове произошло возгорание. Там указывают, что очевидцы сообщают, что упал обломок БпЛА.

Также о взрывах сообщают жители Октябрьского района Курской области.

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Напомним, что ночь на 10 марта в России также выдалась неспокойной. Дроны атаковали Новокуйбышевск, где размещен нефтезавод. Местные жаловались на звук, характерный для беспилотника, после чего раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе.