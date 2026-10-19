Атака реактивных БПЛА на Волынь: в Луцке раздались взрывы

В Луцке ночью 19 октября раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Российские военные направили на город ударные реактивные беспилотники.

Об этом сообщают местные сообщества в социальных сетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

19 октября произошел обстрел Луцка: что известно?

Как сообщили Воздушные силы, военные зафиксировали движение вражеских скоростных целей – реактивных БПЛА – в направлении Волынской области. Это происходило несколько раз в течение ночи 19 октября.

Около 02:40 в областном центре, городе Луцке, прогремела серия взрывов во время работы подразделений Противовоздушной обороны. Ранее, вечером 18 октября, мониторы писали об угрозе дронов и для Ковеля.

Информация о возможных последствиях – повреждениях и наличии пострадавших – пока не поступала. Воздушная атака продолжается.

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Добавим, что мониторинговые сообщества в телеграме сообщают, что якобы в Волынской области ночью происходили отключения света. Однако власти на момент публикации этого не комментировали.