Дроны атакуют Луганск: весь город в пожарах, есть прилеты
- В Луганске прозвучала серия взрывов, повлекших масштабные пожары.
- Оккупационные власти сообщили о работе ПВО по дронам.
Поздно вечером 30 июня серия взрывов прогремела в Луганске. В сети пишут об ударах по местной нефтебазе.
На оккупированных территориях Украины российским захватчикам в ночь на 1 июля не сладко. Сначала ракеты атаковали Крымский полуостров, затем мощно ударили по Донецку и области, а теперь дошел черед и россиян в Луганске, передает 24 Канал.
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"Хлопок" в Луганске
Поздним вечером 30 июня в оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщают о десятках прилетов и масштабных пожарах.
Город находится под налетом беспилотников. Оккупационные власти заявляют, что ПВО работает по меньшей мере по четырем дронам.
Луганск в огне: смотрите видео
Луганск атакуют дроны: смотрите видео
БПЛА "штурмуют" город: смотрите видео
Над Луганском слышно гудение беспилотников: смотрите видео
В сети пишут, что дроны атакуют нефтебазу в Луганске: смотрите видео
К слову, в России раздавалась тревога из-за угрозы атак по объектам в 600 километрах от фронта. Ракетная опасность также была объявлена на Ставрополье, а в аэропорту "Астрахань" временно ограничили полеты гражданских самолетов.