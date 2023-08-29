Сообщают о взрывах в оккупированном Луганске: в небе – зарево

Во временно оккупированном Луганске в ночь на 29 августа – неспокойно. Сообщают о взрывах. Кроме того, в сети публикуют вроде бы соответствующие кадры.

На опубликованных кадрах в ночном небе видно зарево. Мониторинговые группы сообщают о взрывах.

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Тем временем в местных чатах – паника.

Взрывы во временно оккупированном Луганске: смотрите видео

Подтверждения или опровержения информации пока нет.

"Хлопок" посетила Бердянск.

Российские оккупанты не имеют никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины. Украинские защитники и защитницы освободят все населенные пункты, и вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей. Тем временем сейчас оккупантов посещает "хлопок". Жарко было, в частности, в Бердянске. Очевидно, горел завод, где оккупанты держали свою технику.

Речь идет о Бердянском заводе путевых машин. Там оккупанты ремонтировали свой хлам.

То, что сейчас оккупанты говорят, что у них якобы промышленный мусор горит это что-то новое. Ведь раньше россияне врали, будто вспыхнул камыш. Это, по-видимому, у них новый "тренд" появился,

– рассказал заместитель председателя Бердянского райсовета.

Что ж, "хлопок" продолжает свой тур и показывает оккупантам, что времени у них нет.