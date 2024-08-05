Последствия замечательные: Андрющенко раскрыл детали пожара возле военной базы в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, взрывалось в районе новой военной базы российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что во время пожара сгорели три грузовика. Такие ситуации случаются с россиянами уже не впервые.

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Что известно о взрывах в Мариуполе

Кроме грузовиков, также сгорела одна бронированная машина, а 7 оккупантов получили ожоги различной степени. Все это предварительные данные, которые продолжают уточнять.

Взрывы зафиксировали в районе бывшего Холодокомбината. В 2023 году туда уже был серьезный прилет. Именно там россияне создали свою базу. В июле 2024-го оккупанты снова начали накапливать в этом районе личный состав, грузовики, боевые машины и перестроили его заново.

В значительном количестве там находились кадыровцы. А дальше все произошло по классическому сценарию, то есть руками российских солдат. Наши люди были в абсолютно в безопасности, а последствия замечательные,

– рассказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что операция была похожа на ту, что когда-то проводили в Гранитном. Вполне вероятно, что она не последняя, поэтому оккупанты точно не смогут спокойно чувствовать себя в Мариуполе.