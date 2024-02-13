Система ПВО точно уничтожена: детали мощного "хлопка" в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе снова расцвел "хлопок". В результате взрыва был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробности. По его словам, это мог быть "предхлопок".

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"Известно, что систему ПВО точно обезвредили. Ее побитую затянули в город", – констатировал Андрющенко.

На место детонации ехала скорая, но не вернулась с ранеными. Это означает, что или оккупанты были в таком тяжелом состоянии, что их сразу повезли в Волноваху или Донецк, или там уже не было кого везти.

Кроме того, вражеское подразделение снялось и перебазируется куда-то. Временно остановилось на территории бывшего супермаркета METRO.

Это может быть только начало

После взрыва оккупанты подняли авиацию, которая очень плотно патрулировала вокруг. Это означает, что они ожидают даже не повторного удара, а беспилотников в направлении Ростова-на-Дону.

Поэтому искренне надеемся, что это указывает на то, что сегодня вечером в России на территории, возможно, Краснодарского края, возможно, Ростовской области, будут какие-то приятные новости о неспокойной ночи,

– отметил Андрющенко.

К слову, россияне придумали новое объяснение, чтобы не признавать "хлопок". Если сначала они заявляли о "работе ПВО", то теперь – о "плановом разминировании". Даже появились телеграм-каналы, которые призваны успокаивать таким способом.

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