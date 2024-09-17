Уничтожены тонны боеприпасов: в ВМС подтвердили удар по российскому складу возле Мариуполя

Подразделения Военно-морских сил ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами вблизи Мариуполя. В частности, успешное попадание подтвердили в самих ВМС ВСУ.

Там сообщили, что украинские военные попали по российским "важным складам боеприпасов" неподалеку временно оккупированного Мариуполя ракетным ударом.

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Попадание в российские склады в Донецкой области

На днях подразделения ВМС Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.

По подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины,

– говорится в сообщении.

В ВМС добавили, что они вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе.