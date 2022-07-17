Взрывы прогремели в поселке Акимовка

О звуках взрывов в Мелитополе в эфире канала "Рада" рассказал мелитопольский городской глава Иван Федоров, сообщает 24 канал. Он сообщил о взрывах около 15:50.

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По словам Ивана Федорова, взрывы вблизи Мелитополя снова начались несколько часов назад. Сообщается, что они прогремели на южной границе города в поселке Акимовка.

В настоящее время местные власти уточняют, что стало причиной громких взрывов в Акимовке.

Возле Мелитополя сгорела военная база россиян

Вблизи Мелитополя в захваченном поселке Мирное 12 июля вспыхнул пожар на военной базе, захваченный российскими военными. В результате пожара детонировали боеприпасы врага. Сообщается, что на базе оккупантов прогремело более 20 взрывов.

Впоследствии Иван Федоров рассказал, что детонация российских боеприпасов продолжалась несколько часов. На эту базу оккупанты перебрались недавно, ведь их основную в районе аэродрома эффективно уничтожили ВСУ.

Ранее мэр Мелитополя информировал, что именно на базу в Мирном российские оккупанты перевезли уцелевшую военную технику после того, как украинские военные нанесли ракетный удар в районе аэродрома Мелитополя.

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Ракетный удар по аэродрому в Мариуполе произошел 3 июля. Тогда украинские артиллеристы нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе.

В результате обстрела горели казармы россиян, склады с боеприпасами и горючим. По словам Ивана Федорова, было ликвидировано более 200 российских военных и около 300 ранены.

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