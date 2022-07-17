Вибухи прогриміли у селищі Якимівка

Про звуки вибухи в Мелітополі в ефірі каналу "Рада" розповів мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє 24 канал. Він повідомив про вибухи близько 15:50.

Це важливо З Криму у сторону Херсона проїхала велика колона ворожої техніки, – Федоров

За словами Івана Федорова, вибухи поблизу Мелітополя знову розпочалися декілька годин тому. Повідомляється, що вони прогриміли на південному кордоні міста у селищі Якимівка.

Наразі місцева влада уточнює, що стало причиною гучних вибухів у Якимівці.

Біля Мелітополя згоріла військова база росіян

Поблизу Мелітополя у захопленому селищі Мирне 12 липня спалахнула пожежа на військовій базі, яку захопили російські військові. Унаслідок пожежі детонували боєприпаси ворога. Повідомляється, що на базі окупантів прогриміло понад 20 вибухів.

Згодом Іван Федоров розповів, що детонація російських боєприпасів тривала декілька годин. На цю базу окупанти перебралися недавно, адже їхню основну в районі аеродрому ефективно знищили ЗСУ.

Раніше мер Мелітополя інформував, що саме на базу в Мирному російські окупанти перевезли вцілілу військову техніку після того, як українські військові завдали ракетного удару в районі аеродрому Мелітополя.

До теми Мелітопольського аеродрому, як військової бази росіян, уже не існує, – мер

Ракетний удар по аеродрому в Маріуполі відбувся 3 липня. Тоді українські артилеристи завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у Мелітополі.

Унаслідок обстрілу горіли казарми росіян, склади з боєприпасами та пальним. За словами Івана Федорова, було ліквідовано понад 200 російських військових та близько 300 – поранено.

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