Взрывная ночь: БПЛА, вероятно, ударили по ключевой подстанции в оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Под удар вероятно попала подстанция "Мелитопольская".

Без света осталась значительная часть юга Запорожской области. Об этом сообщают телеграм-каналы, в частности Exilenova+.

Что известно о взрывах в оккупированном Мелитополе?

Во временно оккупированной части Запорожской области зафиксирована атака беспилотников. В Мелитополе ночью прогремели взрывы, о чем сообщали местные жители.

По предварительной информации, под удар попала подстанция 330 киловольт "Мелитопольская". В сети также появились сообщения о моменте попадания якобы БПЛА типа FP-1/2.

Информация о масштабах разрушений и возможных последствиях пока уточняется. Гауляйтер Балицкий, которого цитируют росСМИ, заявил об обесточивании южной части Запорожской области после атаки ВСУ на энергообъект. Украина сейчас не комментировала возможную атаку на подстанцию в Мелитополе.

