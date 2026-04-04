Взрывная ночь: БПЛА, вероятно, ударили по ключевой подстанции в оккупированном Мелитополе
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Под удар вероятно попала подстанция "Мелитопольская".
Без света осталась значительная часть юга Запорожской области. Об этом сообщают телеграм-каналы, в частности Exilenova+.
Смотрите также В российском Тольятти масштабно горят химические предприятия после воздушной атаки
Что известно о взрывах в оккупированном Мелитополе?
Во временно оккупированной части Запорожской области зафиксирована атака беспилотников. В Мелитополе ночью прогремели взрывы, о чем сообщали местные жители.
По предварительной информации, под удар попала подстанция 330 киловольт "Мелитопольская". В сети также появились сообщения о моменте попадания якобы БПЛА типа FP-1/2.
Информация о масштабах разрушений и возможных последствиях пока уточняется. Гауляйтер Балицкий, которого цитируют росСМИ, заявил об обесточивании южной части Запорожской области после атаки ВСУ на энергообъект. Украина сейчас не комментировала возможную атаку на подстанцию в Мелитополе.
Где в России недавно раздавались взрывы?
3 марта стало известно, что Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе. Кроме того, под удар попал полигон "Куликовский" в Новопетровке, склад боеприпасов в Успеновке, а также районы сосредоточения живой силы в Котлино, Шандриголовом и Березовом.
Также, украинские оборонцы поразили предприятие "Стрела" в Брянской области России, которое производит комплектующие к крылатым ракетам. Ударом были также атакованы вражеские пункты управления БПЛА и сосредоточение живой силы на временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей.
В Татарстане на нефтехимическом предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел взрыв. В результате взрыва погибли три человека, еще по меньшей мере 72 получили ранения. Площадь пожара составила более 2000 квадратных метров, ей присвоили наивысший ранг сложности.