Без світла залишилася значна частина півдня Запорізької області. Про це повідомляють телеграм-канали, зокрема Exilenova+.
Що відомо про вибухи в окупованому Мелітополі?
У тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксовано атаку безпілотників. У Мелітополі вночі пролунали вибухи, про що повідомляли місцеві жителі.
За попередньою інформацією, під удар потрапила підстанція 330 кіловольтів "Мелітопольська". У мережі також з'явилися повідомлення про момент влучання нібито БпЛА типу FP-1/2.
Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих наслідків наразі уточнюється. Гауляйтер Балицький, якого цитують росЗМІ, заявив про знеструмлення південної частини Запорізької області після атаки ЗСУ на енергооб'єкт. Україна нині не коментувала можливу атаку на підстанцію в Мелітополі.
Де в Росії нещодавно лунали вибухи?
3 березня стало відомо, що Сили оборони України атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі. Крім того, під удар потрапив полігон "Куликовський" у Новопетрівці, склад боєприпасів в Успенівці, а також райони зосередження живої сили в Котлиному, Шандриголовому та Березовому.
Також, українські оборонці уразили підприємство "Стріла" в Брянській області Росії, яке виробляє комплектуючі до крилатих ракет. Ударом було також атаковано ворожі пункти управління БпЛА і зосередження живої сили на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.
У Татарстані на нафтохімічному підприємстві "Нижньокамськнафтохім" стався вибух. Унаслідок вибуху загинули троє людей, ще щонайменше 72 отримали поранення. Площа пожежі становила понад 2000 квадратних метрів, їй надали найвищий ранг складності.