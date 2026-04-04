Без світла залишилася значна частина півдня Запорізької області. Про це повідомляють телеграм-канали, зокрема Exilenova+.

Що відомо про вибухи в окупованому Мелітополі?

У тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксовано атаку безпілотників. У Мелітополі вночі пролунали вибухи, про що повідомляли місцеві жителі.

За попередньою інформацією, під удар потрапила підстанція 330 кіловольтів "Мелітопольська". У мережі також з'явилися повідомлення про момент влучання нібито БпЛА типу FP-1/2.

Інформація щодо масштабів руйнувань та можливих наслідків наразі уточнюється. Гауляйтер Балицький, якого цитують росЗМІ, заявив про знеструмлення південної частини Запорізької області після атаки ЗСУ на енергооб'єкт. Україна нині не коментувала можливу атаку на підстанцію в Мелітополі.

