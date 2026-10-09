Тревожно в Москве: в российской столице раздаются взрывы, работает ПВО

Днем 9 октября около 15:45 в Москве царила тревожная обстановка. Там местная "певео" что-то отчаянно пытается сбить.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Что известно о взрывах в Москве

Отмечается, что на юге Москвы сработала "певео".

В городе прямо сейчас звучит воздушная тревога. Объявлен "красный уровень опасности".

Местные жители делятся кадрами "сбитых" целей в небе, а также – расположением ЗРК на крышах домов.

Атака на Москву: смотрите видео

ЗРК в Москве: смотрите видео

Утверждается, что в небе над Москвой – воздушные шары с подвешенными объектами.

Из-за атаки задержано или отменено почти 150 авиарейсов, аэропорты закрыты.

Российские телеграм-каналы сообщают, что "сильный грохот" напугал жителей Капотни, Котельников, Люблино, Царицыно, Чертаново и других районов.

Ситуация в московском аэропорту: смотрите видео

Тем временем в российской Самаре догорает крупнейший в Европе резервуарный парк. ЛВДС "Самара" подверглась атаке уже дважды – 2 и 8 октября.