Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, украинским дронам фактически удалось прорвать 4 кольца ПВО Москвы. Это чрезвычайно серьезный результат.

Украина существенно развила собственное производство беспилотников

Как подчеркнул Березовец, Украине удалось нарастить производство беспилотников, чтобы атаки на Россию стали по-настоящему массированными. Иногда в таких ударах участвуют сотни, а порой даже под 1000 различных дронов. Также к атакам привлекают и крылатые ракеты.

Конечно, россияне сбивают значительную часть средств. Но физически все их сбить они не в состоянии. Здесь также следует поблагодарить наших западных союзников – прежде всего США, Францию и другие государства, которые предоставляют важную информацию,

– отметил Березовец.

Подполковник ВСУ прокомментировал недавние удары по Москве: смотрите видео 24 Канала

Именно удары по нефтеперерабатывающим заводам создают проблемы для россиян. Интересно, что до начала таких ударов Россия занимала около 11% мирового рынка производства дизельного топлива. Теперь для них все значительно сложнее.

То, что российское правительство было вынуждено ввести эмбарго на вывоз дизельного топлива вплоть до 31 января 2027 года – это прямой положительный сигнал того, что россияне страдают от нехватки дизельного топлива, которое критически важно для снабжения их вооруженных сил,

– подчеркнул Березовец.

Добавим, что 20 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Там перерабатывают более 12 миллионов тонн нефти в год. В целом в течение этого месяца удалось парализовать около 14 % нефтеперерабатывающих мощностей противника.