Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, українським дронам фактично вдалося прорвати 4 кільця ППО Москви. Це надзвичайно серйозний результат.

Україна суттєво розвинула власні безпілотники

Як наголосив Березовець, Україні вдалося наростити виробництво безпілотників, щоб атаки по Росії стали по-справжньому масованими. Іноді в таких ударах беруть участь сотні, а подекуди й навіть під 1 000 різних дронів. Також до атак залучають і крилаті ракети.

Звісно, росіяни збивають значну частину засобів. Але фізично все вони збити неспроможні. Тут також маємо подякувати нашим західним союзникам – насамперед США, Франції та іншим державам, які надають важливу інформацію,

– зазначив Березовець.

Підполковник ЗСУ прокоментував нещодавні удари по Москві: дивіться відео 24 Каналу

Безпосередньо удари по нафтопереробних заводах створюють проблеми для росіян. Цікаво, що до початку таких ударів Росія займала близько 11% світового ринку виробництва дизеля. Тепер для них все значно складніше.

Те, що російський уряд був змушений ввести ембарго на вивезення дизелю аж до 31 січня 2027 року — це прямий позитивний сигнал того, що росіяни потерпають від нестачі дизеля, який критично важливий для постачання їхнім збройним силам,

– підкреслив Березовець.

Додамо, 20 вересня Сили оборони України вдарили по Московському нафтопереробному заводі. Там переробляють понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом упродовж цього місяця вдалося паралізувати близько 14% потужностей ворога з нафтоперероблення.