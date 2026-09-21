Прорвали четыре кольца ПВО: подполковник ВСУ оценил недавние удары по Москве

С начала года Силы обороны Украины нанесли как минимум 91 атаку по различным российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Самое главное, что удается долететь даже до Москвы, которая находится под особой защитой.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, украинским дронам фактически удалось прорвать 4 кольца ПВО Москвы. Это чрезвычайно серьезный результат.

Украина существенно развила собственное производство беспилотников

Как подчеркнул Березовец, Украине удалось нарастить производство беспилотников, чтобы атаки на Россию стали по-настоящему массированными. Иногда в таких ударах участвуют сотни, а порой даже под 1000 различных дронов. Также к атакам привлекают и крылатые ракеты.

Конечно, россияне сбивают значительную часть средств. Но физически все их сбить они не в состоянии. Здесь также следует поблагодарить наших западных союзников – прежде всего США, Францию и другие государства, которые предоставляют важную информацию,

– отметил Березовец.

Подполковник ВСУ прокомментировал недавние удары по Москве: смотрите видео 24 Канала

Именно удары по нефтеперерабатывающим заводам создают проблемы для россиян. Интересно, что до начала таких ударов Россия занимала около 11% мирового рынка производства дизельного топлива. Теперь для них все значительно сложнее.

То, что российское правительство было вынуждено ввести эмбарго на вывоз дизельного топлива вплоть до 31 января 2027 года – это прямой положительный сигнал того, что россияне страдают от нехватки дизельного топлива, которое критически важно для снабжения их вооруженных сил,

– подчеркнул Березовец.

Добавим, что 20 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Там перерабатывают более 12 миллионов тонн нефти в год. В целом в течение этого месяца удалось парализовать около 14 % нефтеперерабатывающих мощностей противника.