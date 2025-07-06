Взрывы в Николаеве: ударные БпЛА атаковали город

Николаевская область оказалась под атакой ударных беспилотников врага ночью 6 июля. В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом написал городской голова Сенкевич в телеграмме. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки В Киеве и ряде областей – тревога: враг атакует Украину "Шахедами"

Взрывы в Николаеве прогремели ночью 6 июля: что произошло

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 00:42 6 июля. Воздушные силы и мониторы сообщили о фиксации в регионе ряда ударных беспилотников российской армии.

В 01:38 городской голова Николаева Александр Сенкевич написал в социальных сетях, что в городе раздаются взрывы. И что угроза дронов продолжается.

Мониторинговые сообщества отметили, что на город враг направил около 15 "Шахедов".

Тревога в настоящее время продолжалась в большинстве областей Украины из-за налета "Шахедов". ПВО работала в Киевской области, также Харьков подвергся нескольким ударам.

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