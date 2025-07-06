Взрывы в Николаеве: ударные БпЛА атаковали город
- 6 июля ночью Николаевская область подверглась атакам ударных беспилотников, в результате чего в Николаеве прогремели взрывы.
- На город было направлено около 15 "Шахедов", городской голова сообщил, что угроза дронов продолжается.
Николаевская область оказалась под атакой ударных беспилотников врага ночью 6 июля. В Николаеве прогремели взрывы.
Об этом написал городской голова Сенкевич в телеграмме. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология атаки В Киеве и ряде областей – тревога: враг атакует Украину "Шахедами"
Взрывы в Николаеве прогремели ночью 6 июля: что произошло
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 00:42 6 июля. Воздушные силы и мониторы сообщили о фиксации в регионе ряда ударных беспилотников российской армии.
В 01:38 городской голова Николаева Александр Сенкевич написал в социальных сетях, что в городе раздаются взрывы. И что угроза дронов продолжается.
Мониторинговые сообщества отметили, что на город враг направил около 15 "Шахедов".
Тревога в настоящее время продолжалась в большинстве областей Украины из-за налета "Шахедов". ПВО работала в Киевской области, также Харьков подвергся нескольким ударам.
Важная информация: оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА и другие опасности для всех областей Украины читайте в нашем телеграме.