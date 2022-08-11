Взрывы в Новофедоровке: Арестович рассказал, сколько аэродромов осталось у оккупантов в Крыму
Источник:"Фейгин LIVE"
Алексей Арестович заявил, какое ориентировочное количество аэродромов до сих пор находится в Крыму. Речь идет о тех, на которых россияне держат военные самолеты.
Соответствующую информацию озвучил вечером 10 августа. Перед этим Арестович озвучил количество вражеских самолетов, базировавшихся в "Саках" на момент взрыва.
Читайте также Корова языком слизала полк, – Арестович о потерях оккупантов на аэродроме в Крыму
Арестович сказал, сколько аэродромов есть в Крыму
Еще пять (речь об аэродромах – 24 канал), на которых есть авиация противника,
– заверил советник Андрея Ермака.
Также он объяснил, что все они, а также черноморский флот – это потенциальные мишени.
"Ждите, ребята. Все только начинается в Крыму и всех других местах", – сказал Арестович.
Советник главы Офиса Президента заверил, что мы всегда были уверены в победе. Вспомнил, что у так называемых "нейтральных" россиян и "патриотов" начинает закрадываться мнение, что война может закончиться не так, как им обещали. И в ближайшие дни у россиян будет много поводов убедиться в этом.
Алексей Арестович напомнил, что нельзя просто прийти и убивать других людей. Он заверил, что Украина будет доводить это до конца.
Кратко о взрывах в Крыму
- 9 августа в Новофедоровке раздались взрывы. Впоследствии сообщили, что это произошло на аэродроме в Саках.
- Генштаб ВСУ сообщил, что враг потерял 9 самолетов. Алексей Арестович объяснил, что там базировалось 26 воздушных судов.
- Также советник главы ОП объяснял, что оккупанты написали о 60 погибших и тяжелораненых на аэродроме. По словам Арестовича, там россия потеряла авиаполк.
Смотрите также – чем ВСУ могли попасть по Крыму: видео