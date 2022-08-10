От парковки до авиабазы 400 метров: видео с сожженными авто после "хлопка" в Новофедоровке

На видео – повреждены десятки авто. Большинство из них сгорело, а некоторые повредило осколками, передает 24 канал.

Кстати В Воздушных силах подтвердили потерю 9 российских самолетов вблизи Сак

Один из больших обломков пробил легковую машину насквозь. Глядя на разрушенные авто возле авиабазы, версия оккупантов, что на аэродроме техника не пострадала, вызывает сомнения.

Обратите внимание! Алексей Арестович рассказал, что на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке хранились 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 вертолетов, 1 Ил-76.

В Генштабе ВСУ сообщили, что к потерям врага 10 августа добавились 9 новых самолетов.