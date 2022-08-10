От парковки до авиабазы 400 метров: видео с сожженными авто после "хлопка" в Новофедоровке
В оккупированном Крыму 9 августа прогремели взрывы возле авиабазы россиян. Впоследствии показали видео со стоянки машин, расположенной в 400 метрах.
На видео – повреждены десятки авто. Большинство из них сгорело, а некоторые повредило осколками, передает 24 канал.
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Один из больших обломков пробил легковую машину насквозь. Глядя на разрушенные авто возле авиабазы, версия оккупантов, что на аэродроме техника не пострадала, вызывает сомнения.
Обратите внимание! Алексей Арестович рассказал, что на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке хранились 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 вертолетов, 1 Ил-76.
В Генштабе ВСУ сообщили, что к потерям врага 10 августа добавились 9 новых самолетов.
Смотрите видео с автостоянки возле Сак: видео
Взрывы в Крыму: что известно
- 9 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы – на военном аэродроме россиян в Новофедоровке. У российских туристов возникла паника, они начали массово бежать с места событий.
- По официальной версии российского минобороны, на аэродроме детонировали боеприпасы. Затем сказали, что десяток взрывов произошел из-за нарушения пожарной безопасности.
- 13 человек пострадали, хотя поначалу россияне тоже говорили, якобы "все хорошо" и никто не пострадал.
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