На Белгородщине вечернее "Бавовнятко": слышали несколько взрывов, в небе – яркие вспышки

В Белгородской области вечером 12 января раз раздались взрывы. Местные жители стали сообщать о ярких вспышках в небе.

Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. "Прилетов" будто бы не было.

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В Белгородскую область прибыло "Бавовнятко"

Жители города Новый Оскол Белгородской области вечером 12 января услышали 3 мощных взрыва и увидели яркую вспышку в небе.

Кто-то из местных говорит, что в поле упал неизвестный объект. Мол, это была ракета. Другие рассказывают, что звуков "прилетов" не слышали.

На Белгородщине слышали взрывы: видео

Также в сети появилось видео последствий взрыва – в одном из автомобилей выбило лобовое стекло.

В результате взрыва в авто вылетело стекло: видео

БНР, Новый Оскол. Очень похоже на подрыв склада с БК. Местные сообщают, что ударов не было. Просто взрыв,

– написал активист Сергей Стерненко.

На место уже прибыли экстренные службы. Подробности инцидента выясняются. Информации о пострадавших пока не было.

Россияне готовятся к новым обстрелам

Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак констатировал, что Кремль уже не знает, на какое расстояние следует прятать истребители.

По его словам, россияне прекрасно понимают, что "хлопка" на территории их террористического государства с каждым месяцем будет становиться все больше, поэтому к нему следует подготовиться.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что "хлопок" в России – это исключительно их дело. Ведь он является прямым следствием войны, как и внутренние "саботажи" и потеря управляемости.

По данным Подоляка, "хлопок" у врагов будет только нарастать. В частности, будут увеличиваться партизанское и диверсионное движения.