Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует 24 Канал.
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По его словам, прошлой ночью произошел взрыв в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.
Он также отметил, что вчера раздавались взрывы в Мелитополе.
"Взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", – добавил Федоров.
Ситуация на оккупированной территории
- Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 6 марта подорвали одну из организаторов российских псевдовыборов.
- Впоследствии эту информацию подтвердили в ГУР МО. В ведомстве рассказали, что Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед россиянами накануне псевдовыборов Владимира Путина. Поэтому запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.