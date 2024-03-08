Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует 24 Канал.

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По его словам, прошлой ночью произошел взрыв в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Он также отметил, что вчера раздавались взрывы в Мелитополе.

"Взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы", – добавил Федоров.

Ситуация на оккупированной территории