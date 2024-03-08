Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.
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За його словами, минулої уночі стався вибух в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.
Він також зазначив, що вчора лунали вибухи в Мелітополі.
"Злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", – додав Федоров.
Ситуація на окупованій території
- У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 6 березня підірвали одну з організаторок російських псевдовиборів.
- Згодом цю інформацію підтвердили у ГУР МО. У відомстві розповіли, що Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед росіянами напередодні псевдовиборів Владіміра Путіна. Тому залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.