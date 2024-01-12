В окрестностях Киева слышали взрывы: работала ПВО по российским "Шахедам"

Поздним вечером 12 января россияне запустили "Шахеды". Часть из них долетела до столицы. В окрестностях Киева раздались взрывы, работает ПВО.

Вечером 12 января стало известно, что российские военные из Брянской области запустили "Шахеды". Несколько часов они кружили по ряду областей нашей страны, пока не долетели до Киевщины. Вскоре стало известно о работе ПВО в окрестностях Киева.

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Взрывы в окрестностях столицы. Работает ПВО,

– написал Виталий Кличко в 23:40.

​​​Обратим внимание, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:24. А через несколько минут начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что жителей столицы известили из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.

Отметим, что по состоянию на 23:50 воздушная тревога все еще сохраняется в Киеве. Жителей столицы призывают не покидать укрытий до тех пор, пока не будет известно о том, что воздушное пространство удалось лишить "Шахедов".

Воздушные силы в 23:52 известили об отбое угрозы ударных БПЛА "Шахед" по областям. Будьте осторожны, покидая укрытие.

В Киеве раньше объявляли воздушную тревогу

Обратим внимание, что вечером 12 января в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Карта начала "краснеть" в 19:25. Вскоре стало известно, что была угроза атаки баллистики. Также фиксировали взлет Ту-22м3.

Воздушную тревогу тогда объявляли в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Сначала Воздушные силы писали, что воздушная тревога была объявлена из-за активности вражеской тактической авиации вдоль границы. Затем начальник КГВА Сергей Попко написал, что причина кроется в вероятном применении баллистического вооружения.

Позже Воздушные силы зафиксировали вылет Ту-22м3 из Шайковки в Калужской области. Заметим, что это ракетоносители Х-22/Х-32. Эти ракеты Украина ни разу не сбивала.

В общей сложности воздушная тревога звучала более получаса. К счастью, тогда враг не нанес удара ни баллистикой, ни ракетами воздушного базирования.

Напоминаем, что враг чрезвычайно коварен. Следовательно, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу. Российские военные могут нанести удар в любой момент. Поэтому важно находиться в безопасных местах, когда в вашем регионе объявляют об опасности с неба.