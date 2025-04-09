Под Москвой "пе-ве-о", вероятно, поразила вертолет, приняв его за беспилотник

Поздно вечером 9 апреля российская "пе-ве-о" могла поразить собственный вертолет, приняв его за беспилотник. Вероятно, это произошло в городе Наро-Фоминск, где раздавались мощные взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне могли сбить собственный вертолет

Российские телеграм-каналы вечером 9 апреля сообщали о мощных взрывах и утверждали об атаке беспилотников в Московской области. Около 22:30 в Наро-Фоминске прогремел очень сильный взрыв. Из опубликованных в сети кадров понятно, что российская "пе-ве-о" пыталась сбить, вероятно, БПЛА.

Однако местные жители утверждают, что объект, который сбила российская "пе-ве-о" очень похож на вертолет. На данный момент официальной информации нет.

Вместе с тем, на одном из опубликованных в сети видео свидетели взрывов также утверждают, что могли сбить вертолет.

В то же время российские пропагандисты опровергают, что в Подмосковье якобы сбили новый украинский дрон вертолетного типа – "Рамзай" RZ-500.

Официально же российские власти сообщили о "сбивании" 42 БПЛА над Брянской, Калужской, Курской, Белгородской, Орловской, Московской областями и аннексированным Крымом.