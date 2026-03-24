24 Канал Новости Украины СМИ показали первые фото с места атаки по Полтаве
24 марта, 07:06
Обновлено - 07:25, 24 марта

СМИ показали первые фото с места атаки по Полтаве

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • В результате обстрела Полтавы погибли два человека. 11 ранены, среди них ребенок.
  • Повреждены жилые дома и отель. СМИ показали фото с места.

Россияне ночью жестоко обстреляли Полтаву во время массированной атаки 24 марта. Уже есть первые фото последствий.

Об этом сообщили в Суспильном. Тревога в области уже завершилась.

Какие последствия обстрела Полтавы сегодня?

К сожалению, два человека погибли, 11 ранены. Среди пострадавших ребенок.

Фото с места атаки по Полтаве 24 марта / Суспільне

В городе повреждены жилые дома и отель, о чем заявил глава ОВА. Были пожары.

Жители Полтавы слышали по меньшей мере 10 взрывов. Россияне направили на регион много дронов и баллистику.

Где еще раздавались взрывы ночью 24 марта?

  • Это прежде всего Запорожская область, где есть погибший человек и семеро раненых. Как и по Полтаве, удар был комбинированный – ракетами и беспилотниками.

  • Повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры.

  • Также Ивано-Франковская область. СМИ писали о взрывах в Бурштыне.

  • ПВО работала и в Киеве и области.