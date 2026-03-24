СМИ показали первые фото с места атаки по Полтаве

Россияне ночью жестоко обстреляли Полтаву во время массированной атаки 24 марта. Уже есть первые фото последствий.

Об этом сообщили в Суспильном. Тревога в области уже завершилась.

Какие последствия обстрела Полтавы сегодня?

К сожалению, два человека погибли, 11 ранены. Среди пострадавших ребенок.

Фото с места атаки по Полтаве 24 марта / Суспільне

В городе повреждены жилые дома и отель, о чем заявил глава ОВА. Были пожары.

Жители Полтавы слышали по меньшей мере 10 взрывов. Россияне направили на регион много дронов и баллистику.

