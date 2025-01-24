Жители дома, где упал обломок БПЛА, рассказали о последствиях атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Что известно о последствиях удара беспилотника по Глевахе

Юлия и Дмитрий из Харькова, но сейчас проживают в Киевской области. Пара рассказывает, что на часах было около трех ночи, когда начались взрывы. В результате этого в доме выбило окна.

После этого вышли на балкон, увидели, что начался пожар. Собрались и с ребенком вышли на улицу,

– говорит Юлия.

К счастью, им удалось взять документы, быстро выбежать из дома и спастись. Пара отмечает, что взрывы здесь случаются уже не впервые. В октябре рядом с этим домом в результате российской атаки была повреждена пятиэтажка. Здесь только недавно завершились ремонтные работы.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Мы Украина" сообщила, что сейчас комиссия выясняет, смогут ли люди в дальнейшем проживать в многоэтажке, куда упали обломки беспилотника.

Она добавила, что спасатели уже завершили поисково-спасательные работы, а жильцы дома могут зайти в дом, чтобы забрать свои вещи и документы. На месте работают органы власти и комиссия.

Напомним, что ночью 24 января Россия нанесла удар по Киевской области ударными беспилотниками. В результате атаки погибли 3 человека. В частности, на Фастовщине из-за попадания обломков БпЛА в 10-этажный жилой дом, погиб мужчина 1988 года рождения.

В то же время в Броварах обломки разрушили жилой дом. Там погибли супруги, а именно мужчина 1966 года рождения и его жена 1965 года рождения.