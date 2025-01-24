Мешканці будинку, де впав уламок БпЛА, розповіли про наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

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Що відомо про наслідки удару безпілотника по Глевасі

Юлія та Дмитро з Харкова, але наразі проживають на Київщині. Пара розповідає, що на годиннику було близько третьої ночі, коли почалися вибухи. Внаслідок цього у будинку вибило вікна.

Після цього вийшли на балкон, побачили, що розпочалася пожежа. Зібралися і з дитиною вийшли на вулицю,

– каже Юлія.

На щастя, їм вдалося взяти документи, швидко вибігти з будинку та врятуватися. Пара зазначає, що вибухи тут трапляються вже не вперше. У жовтні поруч з цим будинком внаслідок російської атаки було пошкоджено п'ятиповерхівку. Тут тільки нещодавно завершилися ремонтні роботи.

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Ми Україна" повідомила, що наразі комісія з'ясовує, чи зможуть люди надалі проживати у багатоповерхівці, куди впали уламки безпілотника.

Вона додала, що рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи, а мешканці будинку можуть зайти в будинок, щоб забрати свої речі та документи. На місці працюють органи влади та комісія.

Нагадаємо, що вночі 24 січня Росія завдала удару по Київщині ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло 3 людини. Зокрема, на Фастівщині через влучання уламків БпЛА у 10-поверховий житловий будинок, загинув чоловік 1988 року народження.

Водночас у Броварах уламки зруйнували житловий будинок. Там загинуло подружжя, а саме чоловік 1966 року народження та його дружина 1965 року народження.