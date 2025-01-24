Андрій Садовий показав наслідки атаки під Львовом та розповів, чи є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис мера Львова.
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Наслідки ворожої атаки
Зранку 24 січня Садовий повідомив, що під час атаки ворожий дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади. Повідомлялося, що у будинку вибито вікна.
Невдовзі мер Львова надав оновлену інформацію щодо наслідків атаки по Підбірцях.
Він наголосив, що ніхто не постраждав. За його словами, біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році.
Вже вдруге вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва,
– повідомив Андрій Садовий.
Наслідки атаки противника / Фото Андрія Садового