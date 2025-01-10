Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Утренние взрывы в промзоне Ленинградской области

Российские паблики пишут об утренних взрывах и пожаре в промзоне в городе Гатчина Ленинградской области.

Указывается, что мощный пожар произошел на улице Индустриальной. Местные жители услышали глухие взрывы и огромные столбы дыма, которые были видны за несколько километров около 6 утра.

Пока нет информации о точных причинах инцидента. В пабликах пишут, что на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области: смотрите видео

Также в сети публикуют еще отдельные кадры пожара в Ленинградской области. На них видно, насколько сильный пожар в регионе и как большие клубы густого дыма поднимаются в небо.



Пожар в Ленинградской области / Фото из российского телеграм-канала



Пожар в Гатчине / Фото из российского паблика

Вскоре в российских телеграмм-каналах сообщили, что в Гачине пылает завод по производству ацетона. Указывается, что там произошел разлив топлива.

Там добавили, что возгоранию присвоен ранг сложности №2. На месте происшествия продолжают виднеться яркие вспышки.

К слову, этой ночью Ростовская область оказалась под массированной атакой БпЛА. Под удар мог попасть местный завод "ПластФактор".