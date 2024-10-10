В 410 километрах от фронта: дроны уничтожили топливный склад под Майкопом

В ночь на 10 октября беспилотники снова совершили налет на регионы России. Так, "громко" было в республике Адыгея, где размещен вражеский аэродром.

Так, по словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, есть определенные успехи. Речь идет об уничтожении российского топливного склада.

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Удар по аэродрому в Адыгее

Андрей Коваленко рассказал, что в 410 километрах от линии боевого соприкосновения, под столицей Адыгеи Майкопом, на аэродроме уничтожен склад горюче-смазочных материалов. Также он поделился кадрами атаки на военных объект, который сопровождают комментарии местных.

Атака на российский аэродром: смотрите видео (осторожно нецензурная лексика, 18+)

Люди замечали, что налет дронов состоялся на военный объект, расположенный возле поселка Родниковый республики Адыгея. Это рядом с приграничным с Украиной Краснодарским краем.

Где расположена Адыгея, которую ночью атаковали дроны: смотрите на карте

Добавим, что в регионе размещена авиабаза Ханская, способная принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и более легкие, а также вертолеты всех типов.