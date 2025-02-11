Оккупанты скулят об атаке десятками беспилотников: в каких регионах России было громко

В России в ночь на 11 февраля снова было громко. Оккупанты ноют об атаке 40 беспилотниками.

Утверждают, что все были сбиты "певео" над территорией 5 областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что говорят в России об атаке 11 февраля

Минобороны страны-террористки заявило, что 18 БпЛА этой ночью были сбиты над территорией Саратовской области, 13 БпЛА – над территорией Ростовской, 6 – Брянской, 2 – Волгоградской и 1 – Белгородской.

В Ростовской области, в частности, под атакой были Чертковский и Шолоховский районы.

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Утверждают, как обычно, что пострадавших и разрушений на земле там нет.

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️Однако, одновременно они признали, что есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове.

Хотя пострадавших там якобы тоже нет, но был пожар. Говорят, его уже ликвидировали.

Напуганы атакой были также в нескольких российских аэропортах. Так, в Казани, Саратове и Ульяновске действовали ограничения на взлет и посадку самолетов.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских... Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры", – заявили оккупанты.

Говорят, что для них безопасность полетов – якобы "приоритет".