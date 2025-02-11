Стверджують, що усі були збиті "певео" над територією 5 областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що кажуть у Росії про атаку 11 лютого

Міноборони країни-терористки заявило, що 18 БпЛА цієї ночі було збито над територією Саратовської області, 13 БпЛА – над територією Ростовської, 6 – Брянської, 2 – Волгоградської та 1 – Бєлгородської.

У Ростовській області, зокрема, під атакою були Чортковський та Шолоховський райони.

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Стверджують, як зазвичай, що постраждалих та руйнувань на землі там немає.

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️Однак, водночас вони визнали, що є пошкодження на промисловому підприємстві у Саратові.

Хоч постраждалих там нібито теж немає, але була пожежа. Кажуть, її уже ліквідували.

Налякані атакою були також у кількох російських аеропортах. Так, у Казані, Саратові та Ульяновську діяли обмеження на зліт та посадку літаків.

"Обмеження вводилися для забезпечення безпеки польотів цивільних... Екіпажі, авіадиспетчери та служби аеропортів вжили всіх необхідних заходів", – заявили окупанти.

Кажуть, що для них безпека польотів – нібито "пріоритет".