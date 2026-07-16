Об этом заявил губернатор области Михаил Евраев.
Что известно о атаке на Ярославль?
Евраев около 6 утра сообщил, что регион подвергается массированной атаке БПЛА.
По его словам, "в целях обеспечения безопасности" было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы по одной из дорог.
Только в первую волну атаки якобы было сбито 19 беспилотников.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Погиб один человек, еще четверо пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Трем госпитализация не понадобилась, один остается на стационарном лечении,
– утверждает Евраев.
Также Росавиация закрыла местный аэропорт для приема и отправки самолетов.
Что именно было подвергнуто атаке беспилотниками, точно неизвестно. Но мониторинговый канал Supernova+ опубликовал кадры взрыва в Ярославле. Где именно он произошел, не уточняется.
Взрыв в Ярославле: смотрите видео
Напомним, что ночью также загорелся аэродром Энгельс, расположенный примерно в 600 километрах от российско-украинской границы
Неспокойной ночью была и в Крыму. Там тоже раздавались взрывы и выстрелы, вспыхнули пожары.