Про це заявив губернатор області Михайло Євраєв.

Що відомо про атаку на Ярославль?

Євраєв близько 6 ранку повідомив, що регіон перебуває під масованою атакою БпЛА.

За його словами, "з метою забезпечення безпеки" було перекрито рух на виїзді з Ярославля у бік Москви однією з доріг.

Лише у першу хвилю атаки нібито було збито 19 безпілотників.

Загинув чоловік, ще четверо постраждали. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Трьом госпіталізація не знадобилася, один залишається на стаціонарному лікуванні,

– стверджує Євраєв.

Також росавіація закрила місцевий аеропорт для прийому та відправлення літаків.

Що саме атакували безпілотники, достеменно невідомо. Але моніторинговий канал Supernova+ опублікував кадри вибуху у Ярославлі. Де саме він стався, не уточнюється.

Вибух у Ярославлі: дивіться відео



Нагадаємо, що вночі також спалахнув аеродром Енгельс за приблизно за 600 кілометрів від російсько-українського кордону

Неспокійною ніч була й у Криму. Там теж лунали вибухи та постріли, спалахнули пожежі.